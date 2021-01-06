جونسون: لا خيار لنا سوى الإغلاق الشامل

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأربعاء، إن أي إنهاء للإغلاق الأخير في إنجلترا سيكون تدريجيا.

وأضاف جونسون، أمام البرلمان قبل التصويت على الإغلاق، أن بريطانيا لا خيار لها سوى الإغلاق الشامل، بشكل كامل في ضوء الانتشار السريع لسلالة كورونا الجديدة، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار جونسون إلى أن "الإغلاق ضروري لأن الحقائق تتغير".

وأوضح أن "هناك اختلاف جوهريا بين هذا الإغلاق والإغلاق السابق، ذلك لأنه توجد الآن آلية للخروج من الوباء عبر برنامج التطعيم".

وأكد أن "إن 1.1 مليون شخص في إنجلترا و1.3 مليون شخص في المملكة المتحدة تم تطعيمهم بالفعل".

ولفت إلى أن "الحكومة ملزمة قانونا برفع القيود إذا لم تعد هناك حاجة إليها، هناك التزام قانوني بإزالتها بمجرد عدم الحاجة إليها".

يشار إلى أن بريطانيا قررت، أمس الثلاثاء، توفير دعم جديد يصل إلى 4.6 مليار جنيه إسترليني (وهو ما يساوي 6.2 مليار دولار) للشركات المتضررة من الركود الذي سببه إغلاق كورونا.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن الاثنين الماضي، عن الإغلاق الوطني الثالث، قائلاً: إن نوعا من فيروس كورونا شديد العدوى يهدد بإغراق الخدمات الصحية في غضون 21 يومًا.

وبحسب خبراء لموقع "إيكونوميك تايمز" فمن المتوقع أن يكون التباطؤ الجديد أصغر بكثير، حيث تتكيف معظم الشركات الآن بشكل أفضل مع العمل عن بُعد، ومن المتوقع أن تظل مواقع البناء والمصانع مفتوحة.

لكن الاقتصاديين في "جي بي مورغان" ما زالوا يتوقعون انخفاضا كبيرًا بنسبة 2.5٪ في الإنتاج للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.