كورونا تسبب قفزة في معدلات المواليد في الفلبين

تواجه الفلبين أزمة من نوع خاص تتمثل في زيادة معدلات المواليد بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" التي أشارت إلى أن بعض الفلبينيين يعتبرون أن وصول مولود جديد بمثابة أبناء غير سارة بسبب ضعف النظام الصحي في البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأبحاث التي إحدى الجامعات الفلبينية عن معدلات الحمل غير المتعمد في البلاد، كشفت أنها شهدت زيادة بنسبة 40 في المئة أثناء الحجر الصحي.

وأوضحت الصحيفة أن الإحصائيات الرسمية الفلبينية تشير إلى تجاوز عدد سكانها 108 ملايين نسمة، مشيرة إلى أنها تسير نحو تسجيل أعلى معدل مواليد في البلاد منذ عام 2012.

ونوهت الصحيفة إلى أن كل من المواليد والأمهات في الوقت الحالي يواجهون أزمة مزدوجة تتمثل في صعوبة الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية المترتبة على الإغلاق وتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 85 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.