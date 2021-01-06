بريطانيا: لا نزال في مرحلة تقييم لقاح "مودرنا"

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني، إن بلاده لا تزال في مرحلة تقييم لقاح "مودرنا"

وعلى الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي على اللقاح، إلا أن المسؤول البريطاني، قال إن السلطات الصحية لا تزال تدرس إمكانية استخدام اللقاح، بحسب وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما سئل عن هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، التي تمنحها الضوء الأخضر، إن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا ما زالت تقيم لقاح مودرنا.

وصرح المتحدث للصحفيين بأن "وزارة الصحة والأدوية تواصل تقييم لقاح مودرنا من أجل سلامته وفعاليته... وسوف يتقدمون بمجرد الانتهاء من عملهم".

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أعلنت أنها ستسمح باستخدام لقاح "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الهيئة في تقرير أًصدرته من اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات التي ستنظر في الترخيص العاجل لـ"مودرنا"، إلى أن النتائج وبيانات السلامة تلبي التوصيات والتعليمات المتعلقة بالترخيص الطارئ للقاحات كورونا.

يشار إلى أن لقاح "مودرنا" هو اللقاح الثاني لفيروس كورونا المسموح به في الولايات المتحدة، وقد سمحت السلطات الأمريكية في وقت سابق باستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك".