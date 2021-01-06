لمواجهة تهديد خطير... إيران توجه رسالة عاجلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طالب المبعوث الإيراني لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية لإشرافها.

طهران- سبوتنيك. وقال غريب آبادي، في رسالة إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية رافائيل غروسي: "ينبغي على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحث الكيان الإسرائيلي صراحة على الانضمام الفوري وغير المشروط إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع مرافقه النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة".

وأوضح آبادي أنه "نظرا لأن الجميع باستثناء النظام الإسرائيلي، طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وملتزم بقبول الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد طورت إسرائيل برنامجا سريا للأسلحة النووية".

وأضاف أن "إسرائيل تشكل تهديدا خطيرا ومستمرا ليس فقط للأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، ولكن لفعالية وكفاءة معاهدة عدم الانتشار للاسلحة النووية، ونظام وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح أن "الكيان الإسرائيلي يتمتع الآن بمزايا تفضيلية أكثر من الدول الخمس (الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين)، الحائزة على الأسلحة النووية، لأن تلك الدول أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولديها التزامات عديدة، بينما إسرائيل خارج هذه المعاهدة ولا تلتزم بموجب المعاهدة وتتمتع باعفاء من جميع مزايا النظام الأساسي للوكالة".

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الثلاثاء، أن إيران "تواصل تأجيج المنطقة بعدم الاستقرار واختارت رفع تخصيبها (لليورانيوم) لـ20 بالمئة"، مضيفا أن "إيران تحدي عالمي وإقليمي، ونحن أعيننا مفتوحة".