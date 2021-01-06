بعد مخالطته مصابا بكورونا... الرئيس البرتغالي يدخل العزل الذاتي

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، دخوله في عزل ذاتي بعد مخالطته مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس البرتغالي، اليوم الأربعاء، إنه سيعزل نفسه طبيا بعد أن خالط شخصا ثبتت إصابته بالفيروس، بحسب "رويترز".

وذكر مكتب الرئيس في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن الرئيس خالط أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل.

وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة عبارة عن هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.

وبحسب البيان، فإن الرئيس البرتغالي في انتظار قرارا من السلطات الطبية حول مدى خطورة المخالطة ومدة العزل المنزل التي يتعين عليه أن يقضيها.

يذكر أن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات من المقرر أن تجرى في 24 يناير/ كانون الثاني.

ومن المقرر أن يخوض عدة مناظرات رئاسية قبل موعد الانتخابات.

وسجلت البرتغال زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 حيث رصدت 10027 حالة اليوم الأربعاء في حين تستعد البلاد للموافقة على تمديد حالة الطوارئ لمكافحة التسارع المقلق في العدوى بالمرض، الذي أصيب به ما يزيد عن 413678 شخص، وتسبب في وفاة نحو 7 آلاف شخص.