الصين تحث الولايات المتحدة على إنهاء "القمع غير المنطقي" لتطبيقاتها

حثت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني، الولايات المتحدة على ضرورة إنهاء "القمع" الذي وصفته بـ"غير المنطقي" لتطبيقاتها الذكية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، بحسب وكالة "رويترز"، إنه على الولايات المتحدة وقف "قمعها غير المعقول" للتطبيقات الصينية.

جاء ذلك التعليق، بعد أن منعت واشنطن المعاملات المالية مع ثمانية من تطبيقات الدفع الصينية، بما في ذلك تطبيق "علي باي" للدفع عبر الهاتف المحمول التابع لشركة "آنت غروب" الشركة الأم لمؤسسة "علي بابا" الشهيرة.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن الحظر الأمريكي يتعارض مع المنافسة العادلة ويضر بنظام السوق الطبيعي.

وأضافت بقوله "هذه الخطوة ستضر بمصالح المستهلكين وأنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الشركات الصينية".

حظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، المعاملات المالية مع الأشخاص الذين يتحكمون بـ8 تطبيقات دفع عبر الهاتف المحمول صينية، بحسب نص مرسوم ترامب.

وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد 45 يوما، أي في 19 فبراير/شباط، أي حوالي شهر بعد مغادرته منصب الرئيس.

وبإمكان الرئيس الجديد، جو بايدن التخلي عن هذه التدابير.

وقد برر ترامب هذه التدابير بالتهديد للأمن الوطني للدولة.