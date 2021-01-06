طبيب باكستاني يسدد ديون 200 مريض سرطان... فيديو

تسبب الأمراض السرطانية الكثير من المعاناة الجسدية للمصابين، لكنها تمثل تحديا يفوز فيه من يتشبثون بالعزيمة والأمل، خاصة عندما يجدون دعما معنويا من المحيطين بهم.

وهناك الكثير من الحالات التي استطاعت أن تقهر المرض رغم صعوبة المعركة، التي تفرض عليهم محاربة آلامه الجسدية، وتوفير المتطلبات المادية لاستكمال مسيرة العلاج حتى النهاية.

ونشرت شبكة "تي آر تي" التركية مقطع فيديو قالت إنه لطبيب أمريكي من أصل باكستاني قدم هدية من نوع خاص لمرضى السرطان بمناسبة العام الجديد.

A Pakistani American doctor cleared debt worth $650,000 for some 200 cancer patients after realising they were unable to pay pic.twitter.com/83mIclBA5O — TRT World (@trtworld) January 6, 2021

وتقول الشبكة إن الطبيب الذي يدعى عمر عتيق، باكستاني الأصل، قرر سداد الديون المستحقة على نحو 200 شخص من مرضى السرطان، كانوا يواجهون صعوبة في توفير المبالغ المالية الخاصة بالعلاج.

ولفتت الشبكة إلى أن الطبيب الأمريكي يعمل في علاج الأورام السرطانية منذ نحو 40 عاما، مشيرة إلى أنه أدرك أن المرضى الذين كان يتم علاجهم في المستشفى الخاص به يواجهون صعوبات مالية بسبب جائحة كورونا.

وتابعت: "قرر الطبيب ذو الأصل الباكستاني إرسال هدية العام الجديد لمرضاه السابقين يخبرهم فيها أنه سيتحمل كل ديونهم السابقة".

وجاء في نص رسالته التي وجهها إلى المرضى باسم المستشفى الخاص به: "قررت المشتشفى إزالة كل الديون المستحقة على المرضى... عام سعيد".

ولفتت إلى قول عمر عتيق، إنه يأمل أن يكون ذلك سببا في جعل حياتهم أكثر يسرا ويكون عونا لهم.