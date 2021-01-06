مراسل سبوتنيك: احتشاد عشرات الآلاف من أنصار ترامب في العاصمة الأمريكية

تجمع عشرات الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في واشنطن العاصمة، في ما يعتبرونه حشدا لدعم نزاهة الانتخابات في الولايات المتحدة.

واشنطن- سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" باحتشاد الجماهير من جميع أنحاء الولايات المتحدة بالقرب من البيت الأبيض للتعبير عن دعمهم للرئيس الأمريكي الذي من المقرر أن يلقي كلمة بينهم. أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى انتشار كبير للشرطة في المنطقة.

من المقرر أن يصادق الكونغرس الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر في وقت لاحق من اليوم. ويدعو ترامب والمشاركون في المسيرة الكونغرس إلى عدم اعتماد ما يسمونه "ناخبين غير شرعيين" من 5 ولايات أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه "سيقاتل مثل الجحيم" بحسب تعبيره، للبقاء في الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف صارخا في مسيرة مؤيدة له في ولاية جورجيا بالهواء الطلق إن "الناخبين الذين فاز بهم الرئيس المنتخب بايدن لن يأخذوا هذا البيت الأبيض"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

يتبع...