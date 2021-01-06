بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ... بايدن: الأمريكيون يريدون "الوحدة"

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني، بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، إن الأمريكيين يتطلعون إلى "الوحدة".

وتابع بايدن بقوله في تصريحات أوردتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية "نتعهد حاليا بالعمل مع كلا الحزبين، لأن الأمريكيين يريدون التحرك والوحدة".

وأشاد الرئيس المنتخب باستيلاء حزبه الديمقراطي المحتمل على مجلس الشيوخ باعتباره علامة على رغبة الأمريكيين في اتخاذ إجراء ودعا إلى الشراكة بين

الحزبين.

وقال بايدن في بيان "أهنئ فيه المرشحين الديمقراطيين على فوزهم المحتمل في جورجيا، حان الوقت لقلب الصفحة. الشعب الأمريكي يطالب بالتحرك ويريد الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى بأننا نستطيع تحقيق الاثنين".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد كشفت أن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس المنتخب جو بايدن يفصله مقعد واحد على التساوي مع الجمهوريين في المجلس.

أوضحت الوكالة أن "الديمقراطي رافائيل وارنوك فاز بأحد مقعدي الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا يوم الأربعاء، ليصبح أول سيناتور أسود في تاريخ ولايته".

يذكر أنه لم يفز أي ديمقراطي بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا منذ 20 عاما.

ولطالما كانت جورجيا مؤيدة للجمهوريين. لكنها فاجأت الجميع في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني بالتصويت لصالح بايدن، وهي أول مرة تختار فيها الولاية مرشحا رئاسيا ديمقراطيا منذ نحو 30 عاما.