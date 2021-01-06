بالتزامن مع الاحتجاجات أمام البيت الأبيض... عمدة واشنطن: الشرطة مستعدة للمواجهة

قالت عمدة العاصمة، واشنطن، موريل بوزر، اليوم الأربعاء، 6 يناير/كانون الثاني، إن الشرطة الأمريكية مستعدة لمواجهة الاحتجاجات الحاشدة أمام البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد دعا أنصاره للاحتشاد أمام البيت الأبيض، احتجاجا على نتائج الانتخابات الأمريكية التي أظهرت فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال بوزر، في تصريحات أوردتها شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن العاصمة "مستعدة تماما"، للاحتجاجات المؤيدة لترامب.

وتابع عمدة واشنطن بقوله "سكاننا يبتعدون عن مناطق الاحتجاجات، ويسمحون لهم بالقيام باحتجاجاتهم بحرية كاملة".

وأكملت بوزر قائلة "لكن في نفس الوقت شرطتنا مستعدة للمواجهة، وستتأكد من عدم خرقهم أي قوانين".

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في واشنطن العاصمة، في ما يعتبرونه حشدا لدعم نزاهة الانتخابات في الولايات المتحدة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" باحتشاد الجماهير من جميع أنحاء الولايات المتحدة بالقرب من البيت الأبيض للتعبير عن دعمهم للرئيس الأمريكي الذي من المقرر أن يلقي كلمة بينهم. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى انتشار كبير للشرطة في المنطقة.

من المقرر أن يصادق الكونغرس الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في وقت لاحق من مساء اليوم. ويدعو ترامب والمشاركون في المسيرة الكونغرس إلى عدم اعتماد ما يسمونه "ناخبين غير شرعيين" من 5 ولايات أمريكية.

Washington, DC, Mayor Bowser says the city is "absolutely prepared" for the pro-Trump protests.



“Our residents are staying away, letting them have their protests, but our police are going to make sure that our law is followed."https://t.co/Wc896IICsd — MSNBC (@MSNBC) January 6, 2021

​وقال ترامب، الاثنين، إنه "سيقاتل مثل الجحيم" بحسب تعبيره، للبقاء في الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشرت السلطات في العاصمة ​واشنطن​ المئات من قوات الحرس الوطني لل​مساعدة​ في حفظ النظام، تحسبا لاندلاع ​احتجاجات​ عقب تصديق ​الكونغرس​ على نتائج ​الانتخابات الرئاسية​.

وقال قائد ​الشرطة​ في العاصمة روبرت كونتي:

تلقينا بعض المعلومات عن أفراد يعتزمون إحضار أسلحة إلى مدينتنا، وهو أمر لن يتم التهاون معه، وسيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاحا أو يثير ​العنف​.

وتضمن بيان الحرس الوطني بواشنطن أن أكثر من 300 جندي سيكونون جاهزين لدعم ​حكومة​ المدينة، والسيطرة على الحشود ومساعدة خدمات الإطفاء والإنقاذ. وقال كونتي إن أفرادا من شرطة الكونغرس وشرطة المتنزهات والخدمة السرية سينضمون إليهم.