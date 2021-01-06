ترامب: لن نستسلم ولن نتنازل أبدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط حشد من أنصاره في واشنطن العاصمة، اليوم الأربعاء، إنه "لن يستسلم ولن يتنازل أبدا"، في إشارة إلى عدم اعترافه بنتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" باحتشاد عشرات الآلاف من جميع أنحاء الولايات المتحدة بالقرب من البيت الأبيض للتعبير عن دعمهم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى انتشار كبير للشرطة في المنطقة.

يأتي هذا الحشد، حيث من المقرر أن يصادق الكونغرس الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني في وقت لاحق من اليوم. ويدعو ترامب والمشاركون في المسيرة الكونغرس إلى عدم اعتماد ما يسمونه "ناخبين غير شرعيين" من 5 ولايات أمريكية.

يتبع...