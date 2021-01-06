"الأول من نوعه"... تركيا تعلن عن إطلاق قمر صناعي يغطي أفريقيا وأوروبا والصين

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم أول فعالية هي الأولى من نوعها في البلاد تتضمن عملية إطلاق قمر صناعي تركي جديد.

وتنظم تركيا ولأول مرة فعالية "أسبوع تكنولوجيا الأقمار الصناعية" اعتبارا من تاريخ 7 حتى 9 يناير/ كانون الثاني الجاري من العام الجديد.

وبحسب بيان الوزارة الصادر، اليوم الأربعاء، سيتخلل الفعالية عملية إطلاق القمر الصناعي التركي الجديد "تركسات 5A" في الساعة 04:28 فجر يوم الجمعة المقبل، حسب التوقيت التركي (01:28 ت.غ).

ونوهت وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن القمر الصناعي التركي الجديد يعد من فئة الجيل الخامس، ومن المرتقب أن يتم إطلاقه إلى المدار 31 درجة شرقا، بحسب البيان، مشيرة إلى أن الهدف من إطلاق القمر الصناعي الجديد هو إدخال كافة المناطق الجديدة تحت تغطيتها التي تمتد من "الجمهوريات التركية" وصولا إلى الصين وأفريقيا وأوروبا.

ونوه البيان إلى أن هذا القمر سيجعل الملايين من سكان العالم يتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.

وتقام فعالية "أسبوع تكنولوجيا الأقمار الصناعية" تماشيا مع رؤية الوزارة التركية في المساهمة بتطوير "تبادل المعلومات وتعزيز شبكات العلاقات بين أصحاب المصلحة" في القطاع.

وتضم الفعالية التركية تحت مظلتها آلاف المشاركين المحليين والأجانب، بحسب الوكالة.