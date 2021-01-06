"انتقام قاس".. إيران تعلن تحديد كافة المتورطين بمقتل العالم النووي فخري زاده

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء، تحديد كافة المتورطين في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وذلك بعدما كشفت بوقت سابق اليوم أن هناك أدلة جدية تشير إلى تورط أجهزة الاستخبارات في إسرائيل في العملية.

طهران - سبوتنيك. وقال نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون التنسيق العميد، سعید شعبانیان، خلال كلمة له في ذكرى مرور أربعين يوما على مقتل فخري زاده: "تم تحديد كافة المتورطين في اغتيال العالم النووي فخري زاده واتخاذ الخطوات اللازمة لاعتقالهم وسوف يكون هناك انتقام قاس لمرتكبي هذه الجريمة، وسيعاقبون على أعمالهم في الوقت المناسب".

كان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أكد في بيان بوقت سابق من اليوم، أن هناك أدلة جدية تشير إلى تورط أجهزة الاستخبارات في إسرائيل في اغتيال العالم في مجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده، لافتًا إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد.

وقال حاتمي في البيان: "يوجد أدلة جدية حول دور أجهزة استخبارات إسرائيل في اغتيال الشهيد فخري زاده"، وأضاف أن "استخبارات الكيان الصهيوني متورطة بشكل مباشر في عمليات اغتيال عدد من العلماء الإيرانيين".

وتابع أنه "يجب معاقبة مرتكبي عملية اغتيال الشهيد فخري زاده.. وإيران تحتفظ بحقها في الرد".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستهداف موكبه قرب العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز، كما طالب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.