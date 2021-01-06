أوكرانيا تحقق في تهريب إسرائيل لقاحات باهظة الثمن إلى الساسة والأثرياء

أمر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في مزاعم تهريب مسؤولين منتخبين لقاحات لفيروس كورونا إلى البلاد لتطعيم أنفسهم سرا.

جاء إعلان الرئيس في أعقاب مزاعم من رجل الأعمال، ميخال برودسكي، بأن بعض أعضاء البرلمان وربما حتى رئيس الوزراء، دينيس تشميغال، قد تلقوا لقاح "فايزر-بيو إن تك" في عيادة خاصة في كييف.

وكتب زيلينسكي عبر "تليغرام": "لقد أمرت الأجهزة الأمنية بالتحقق دون تأخير من المعلومات حول التهريب المفترض للقاحات فيروس كورونا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس فرس".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "إذا كان لدى شخص ما بالفعل فكرة لاستيراد اللقاح سرا ومخالفة للقانون لبيعه، فيجب أن يكون رد الفعل أكثر صرامة ممكنة". لم تتلق أوكرانيا جرعات لقاح حتى الآن عبر القنوات الرسمية.

من جانبه قال برودسكي عبر موقع إخباري تابع له، إن جرعات اللقاح تم إحضارها من إسرائيل على متن طائرة مستأجرة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، بتكلفة 2500 يورو (3075 دولارا) للجرعتين (أغلى بكثير من السعر الرسمي: 19.5 دولار للجرعة).

قال تشميغال:

إنه يخطط للتطعيم فقط بعد وصول الجرعات المعتمدة إلى أوكرانيا ومنحها للعاملين في مجال الرعاية والأشخاص الضعفاء.

وقالت أوكرانيا، إحدى أفقر دول أوروبا، في أواخر ديسمبر، إنها ستشتري ما يقرب من مليوني جرعة من لقاح كورونا الصيني الصنع، لكنها لم تحدد موعد تسليمها.