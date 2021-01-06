نواب جمهوريون يطعنون على نتائج تصويت المجمع الانتخابي لولاية أريزونا

طعن عدد من النواب الجمهوريين، اليوم الأربعاء، 6 يناير/كانون الثاني، على نتائج تصويت المجمع الانتخابي لولاية أريزونا الأمريكية.

وكشفت وكالة "رويترز" أن النواب الجمهوريين رفضوا التصديق على فوز جو بايدن، على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب في ولاية أريزونا.

ومن المتوقع أن يبطل مجلسي النواب والشيوخ تلك الخطوة، في حين بدأت المناقشة في جلسة قد تستمر لنحو ساعتين.

ومن المقرر أن تناقش كل غرفة من الكونغرس ذلك الاعتراض قبل التصويت على قبوله أو رفضه.

وكان ترامب قد دعا حشد من أنصاره في واشنطن العاصمة، إلى عدم "الاستسلام وعدم الاعتراف بالهزيمة"، في إشارة إلى عدم قبوله نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأخبر ترامب حشدا من أنصاره في العاصمة: "لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة أبدا". كما دعا نائب الرئيس مايك بنس، إلى إعادة الأصوات الانتخابية إلى الولايات لإعادة التصديق عليها.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" باحتشاد عشرات الآلاف من جميع أنحاء الولايات المتحدة بالقرب من البيت الأبيض، للتعبير عن دعمهم للرئيس ترامب، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى انتشار كبير للشرطة في المنطقة.

ودعا ترامب أنصاره للمسير إلى مبنى الكونغرس ودعوة "النواب الشرفاء" إلى الاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة، قائلا:

سنوقف سرقة الانتخابات ولدينا مزيد من الأدلة على فوزنا بتلك الانتخابات.

يأتي هذا الحشد، حيث من المقرر أن يصادق الكونغرس الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني في وقت لاحق من مساء اليوم. ويدعو ترامب والمشاركون في المسيرة، الكونغرس، إلى عدم اعتماد ما يسمونه "ناخبين غير شرعيين" من 5 ولايات أمريكية.

وكرر ترامب ادعاءاته بأن الانتخابات تضمنت تزويرا واسع النطاق دون تقديم أي دليل، كما ادعى أن المسيرة يحضرها "مئات الآلاف" وأنه "لا توجد صحافة عادلة وحرة في الولايات المتحدة بل أعداء للشعب الأمريكي"، على حد قوله.

ونشرت السلطات في العاصمة، ​واشنطن،​ المئات من قوات الحرس الوطني لل​مساعدة​ في حفظ النظام، تحسبا لاندلاع ​احتجاجات​ عقب تصديق ​الكونغرس​ على نتائج ​الانتخابات الرئاسية​.

وقال قائد ​الشرطة​ في العاصمة، روبرت كونتي:

تلقينا بعض المعلومات عن أفراد يعتزمون إحضار أسلحة إلى مدينتنا، وهو أمر لن يتم التهاون معه، وسيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاحا أو يثير ​العنف​. © AP Photo / Mary Altaffer ترامب يحث نائبه على التحلي "بالشجاعة" في الكونغرس لتصحيح "الأصوات المزورة" في الانتخابات

وتضمن بيان الحرس الوطني بواشنطن أن أكثر من 300 جندي سيكونون جاهزين لدعم ​حكومة​ المدينة، والسيطرة على الحشود ومساعدة خدمات الإطفاء والإنقاذ. وقال كونتي إن أفرادا من شرطة الكونغرس وشرطة المتنزهات والخدمة السرية سينضمون إليهم.

وقال الرئيس الأمريكي، الاثنين، إنه "سيقاتل مثل الجحيم" بحسب تعبيره، للبقاء في الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن.