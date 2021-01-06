مايك بنس يحسم موقفه من مطالب ترامب بالتدخل "لرفض نتائج الانتخابات"

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في رسالة إلى الكونغرس، اليوم الأربعاء، إنه لا يملك السلطة الأحادية لتحديد أصوات الهيئة الانتخابية التي ينبغي عدها، رغم مطالبات الرئيس دونالد ترامب المتكررة له برفض نتائج الولايات.

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف بنس: "تقديري المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي".

ومع ذلك، قال بنس الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي:

إنه سيضمن الاستماع إلى جميع المخاوف المتعلقة بالانتخابات الأمريكية لعام 2020.

ضغط ترامب في الأيام الماضية وحتى صباح اليوم على بنس، لاتخاذ إجراء أحادي الجانب لرفض أصوات الهيئة الانتخابية من بعض الولايات الحاسمة حتى يمكن إعادة التصديق عليها لصالحه على أساس حدوث تزوير واسع النطاق. فيما دحض مسؤولو الولايات ووكالة أمن الانتخابات ووزارة العدل مزاعمه.

وكتب ترامب في تغريدة، اليوم الأربعاء:

تريد الولايات تصحيح أصواتها، والتي تعرف الآن أن الأصوات التي تم احتسابها تستند إلى المخالفات والاحتيال، بالإضافة إلى أن عملية الفساد لم تحصل على موافقة تشريعية. كل ما على مايك بنس فعله هو إعادتهم (الأصوات) إلى الولايات المتحدة، وسنفوز. افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى.

وأوضح ترامب إنه ما لا يقل عن 140 من أعضاء مجلس النواب و12 من أعضاء مجلس الشيوخ، سيعترضون على النتيجة، ويطالبون بلجنة مستقلة لإجراء تدقيق جنائي في الولايات الأمريكية التي كانت محل منافسة شرسة.

يجتمع كل من المجلسين التشريعيين - مجلس النواب ومجلس الشيوخ – في جلسة مشتركة يرأسها مايك بنس، لفرز وتأكيد أصوات الهيئة الانتخابية التي تم إعلانها في الـ14 من الشهر الماضي وتم التصديق عليها في 50 ولاية، والتي تحسم الفوز لجو بايدن بفارق كبير.