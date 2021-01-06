إخلاء الكونغرس وصدامات عنيفة بعد محاولة أنصار ترامب اقتحامه... فيديو

استخدمت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، الذخيرة غير الحية لتفريق أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين احتشدوا قرب مبنى الكونغرس، بعد دعوة منه للسير نحو مقر السلطة التشريعية للضغط من أجل تغيير نتائج الانتخابات.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في واشنطن، بأن المحتجين اقتحموا الحاجز الأمني المقام قرب الكابيتول (مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة) ودخلوا إلى أحد المبانى، ورد رجال الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.

كما أفاد بإصابة العديد من المتظاهرين أثناء محاولتهم اقتحام حرم مبنى الكابيتول، وحذرت الشرطة من احتمالية اعتقال المخالفين.

وفي السياق ذاته، قال عضو الكونغرس الأمريكي ريتشي توريس في بيان، الأربعاء، إن الشرطة ستجلي مكاتب الكونغرس مع انطلاق المظاهرات المؤيدة لترامب قرب مبنى الكابيتول احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

My staff and I were ordered to evacuate the Cannon building. https://t.co/HiqstPZClA — Ritchie Torres (@RitchieTorres) January 6, 2021

وقال توريس عبر تويتر: "أمرت أنا وطاقم العمل بإخلاء مبنى كانون". أظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لترامب والشرطة خارج مبنى الكابيتول.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021

من جانبها قالت عضوة مجلس النواب، نانسي روث ميس، إنها غادرت مكتبها في مبنى كانون بسبب "تهديد قريب"، مضيفة: "نشاهد متظاهرين يعتدون على شرطة الكابيتول. هذا خطأ. هذا ليس ما نحن عليه، أنا حزينة على أمتنا اليوم".

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9 — Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021

جاءت هذه الصدامات، بعدما دعا ترامب أنصاره، خلال تظاهرة اليوم الأربعاء، للمسير إلى مبنى الكونغرس ودعوة "النواب الشرفاء" إلى الاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة، قائلا: "سنوقف سرقة الانتخابات ولدينا مزيد من الأدلة على فوزنا بتلك الانتخابات".

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

وتزامنت مع انعقاد جلسة مشتركة لكلا المجلسين التشريعيين - مجلس النواب ومجلس الشيوخ – لفرز وتأكيد أصوات الهيئة الانتخابية التي تم إعلانها في الـ14 من الشهر الماضي وتم التصديق عليها في 50 ولاية، والتي تحسم الفوز للديمقراطي جو بايدن بفارق كبير.

Deplorables march on the Capitol https://t.co/CMYiGZrp3I — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 6, 2021

وقال ترامب في حشد من أنصاره في وقت سابق من اليوم: "لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة أبدا". كما دعا نائب الرئيس مايك بنس، إلى إعادة الأصوات الانتخابية إلى الولايات لإعادة التصديق عليها، لكن الأخير قال إنه لا يملك هذه السلطة.