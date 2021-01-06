مواجهة مسلحة داخل الكونغرس والشرطة تطالب النواب بالاختباء

وقعت مواجهة مسلحة بين سلطات الأمن في الكونغرس الأمريكي، وبين متظاهرين من أنصار ترامب، اقتحاموا المقر التشريعي للولايات المتحدة بعد مواجهات واسعة مع رجال الشرطة في محيط الكابيتول.