تركيا تدعو جميع الأطراف في أمريكا للتهدئة وضبط النفس

دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في أمريكا للتهدئة وضبط النفس، بعد اقتحام متظاهرين موالين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس.

وجاء في بيان الخارجية التركية، الذي نشرته وكالة "الأناضول" على صفحتها الرسمية في "تويتر": "ندعو جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى التهدئة وضبط النفس ونثق بأن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة السياسية الداخلية".

#عاجل |الخارجية التركية: ندعو جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى التهدئة وضبط النفس ونثق بأن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة السياسية الداخلية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 6, 2021

وفرضت عمدة مدينة واشنطن، موريل بوسير، حظرا للتجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها شوارع المدينة وخصوصا أمام مبنى الكونغرس الأمريكي، بحسب "سي إن إن".

واقتحم متظاهرون بعض قاعات الكونغرس ومشوا في البناء مرددين هتافات تطالب بإعادة الانتخابات، في ظل تقارير تحدثت عن وجود مواجهات مسلحة أمام مجلس النواب.

وبالتزامن مع التوترات غرد الرئيس الأمريكي داعيا أنصاره إلى التحلي بالسلمية، كما اعتبر أن نائبه مايك بنس لم يمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ ما يلزم "لحماية الدستور وإعطاء الولايات الفرصة لإعلان الحقائق".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في واشنطن، بأن المحتجين اقتحموا الحاجز الأمني المقام قرب الكابيتول (مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة) ودخلوا إلى أحد المباني، ورد رجال الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.

كما أفاد بإصابة العديد من المتظاهرين أثناء محاولتهم اقتحام حرم مبنى الكابيتول، وحذرت الشرطة من احتمالية اعتقال المخالفين.