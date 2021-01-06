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    مبنى الوزارة الخارجية التركية

    تركيا تدعو جميع الأطراف في أمريكا للتهدئة وضبط النفس

    © AFP 2020 / Sheimo Uglu
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    دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في أمريكا للتهدئة وضبط النفس، بعد اقتحام متظاهرين موالين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس.

    وجاء في بيان الخارجية التركية، الذي نشرته وكالة "الأناضول" على صفحتها الرسمية في "تويتر": "ندعو جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى التهدئة وضبط النفس ونثق بأن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة السياسية الداخلية".

    وفرضت عمدة مدينة واشنطن، موريل بوسير، حظرا للتجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها شوارع المدينة وخصوصا أمام مبنى الكونغرس الأمريكي، بحسب "سي إن إن".

    البيت الأبيض محاصر أثناء احتجاجات «جورج فلويد» في واشنطن، الحرس الوطني الأمريكي، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
    © Sputnik . Mikhail Turgiev
    عمدة واشنطن تفرض "حظر تجول" بعد اقتحام "الكونغرس" الأمريكي... فيديو
    واقتحم متظاهرون بعض قاعات الكونغرس ومشوا في البناء مرددين هتافات تطالب بإعادة الانتخابات، في ظل تقارير تحدثت عن وجود مواجهات مسلحة أمام مجلس النواب.

    وبالتزامن مع التوترات غرد الرئيس الأمريكي داعيا أنصاره إلى التحلي بالسلمية، كما اعتبر أن نائبه مايك بنس لم يمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ ما يلزم "لحماية الدستور وإعطاء الولايات الفرصة لإعلان الحقائق".

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في واشنطن، بأن المحتجين اقتحموا الحاجز الأمني المقام قرب الكابيتول (مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة) ودخلوا إلى أحد المباني، ورد رجال الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.

    كما أفاد بإصابة العديد من المتظاهرين أثناء محاولتهم اقتحام حرم مبنى الكابيتول، وحذرت الشرطة من احتمالية اعتقال المخالفين.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, تركيا, الكونغرس, ترامب
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