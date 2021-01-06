امرأة في حالة حرجة بعد إطلاق الرصاص عليها قرب الكونغرس

أصيبت امرأة برصاصة في صدرها خلال احتجاج داخل مبنى الكابيتول الأمريكي، اليوم الأربعاء، وسط احتجاجات عارمة وصدامات عنيفة بين أنصار الرئيس دونالد ترامب والشرطة.

أكدت الخبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين قالا إن المرأة في حالة حرجة. انتشر مقطع فيديو للواقعة عبر "تويتر"، في وقت لاحق.

وذكرت الوكالة أن العديد من ضباط الشرطة أصيب بجروح، ونقل واحد على الأقل إلى المستشفى، على خلفية الصدامات التي وقعت بين أنصار ترامب ورجال الأمن.

حاصر عشرات الآلاف من المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي احتجاجا على عملية المصادقة أصوات الهيئة الانتخابية التي تؤكد فوز الديمقراطي جو بايدن، والتي يزعم المتظاهرون أن بعضها غير شرعي.

اقتحمت مجموعة من الأفراد المبنى ووصلت إلى غرفتي مجلس الشيوخ والنواب حيث تعاملت معم شرطة الكابيتول تزامنا مع إجلاء أعضاء الكونغرس والعاملين فيه.

يتبع...