لمنع التحريض على العنف.. "تويتر" يمنع الإعجاب بتغريدة ترامب عن بنس

أوقف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، كافة أشكال التفاعل مع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهاجم فيها نائبه مايك بنس.

وزيَّل الموقع تغريدة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بعبارة تقول: "هذا الادعاء بأن الانتخابات مزورة محل نزاع".

وأوضحت أن "هذا التغريدة لا يمكن الرد عليها، أو إعادة تغريدها، أو الإعجاب بها، خوفا من خطر العنف".

​ويأتي تحذير تويتر من خطر العنف، في الوقت الذي اقتحمت فيه مساء اليوم الأربعاء، حشود من أنصار ترامب حواجز مبنى الكونغرس، واشتبكت مع قوات الشرطة داخل المبنى.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

وقال ترامب في تغريدته:" لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا، إعطاء الولايات الفرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس المزورة أو غير الدقيقة التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقا. الولايات المتحدة تطلب الحقيقة".

وقال بنس خلال افتتاحه جلسة الكونغرس المخصصة للتصديق على نتائج الانتخابات، إنه لن يعارض المصادقة على فوز بايدن، عازيا ذلك إلى القيود التي يفرضها الدستور.

وكان ترامب الذي يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد طلب من بنس الذي يترأس الجلسة، رفض الاعتراف بفوز بايدن.