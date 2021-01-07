فيسبوك يحجب صفحة ترامب لمدة 24 ساعة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم الخميس، حجب صفحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمدة 24 ساعة.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة، نقلاً عن قناة "ان بي سي": "لقد قمنا بتقييم انتهاكين لسياستنا إزاء صفحة الرئيس ترامب".

وأضاف البيان: "ستكون النتيجة حجب لمدة 24. هذا يعني أنه لن يتمكن من كتابة منشورات في الموقع خلال مدة الحجب".

وقال رئيس انستغرام أيضا إن الموقع سيعلق حساب ترامب 24 ساعة

وفي وقت سابق، أعلنت منصة التدوين المصغر، تويتر، تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 12 ساعة، بعد حذف تغريدات له خالفت سياسة المنصة.

وكانت شركتا فيسبوك يوتيوب حذفتا في وقت سابق تسجيلا مصورا للرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس بالانصراف.

وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو "لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها".

وقالت يوتيوب المملوكة لغوغل إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن "تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020".

وقيدت تويتر قدرة المستخدمين على إعادة نشر الفيديو "بسبب خطر العنف" بعدما حاول مئات المحتجين إجبار الكونجرس على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"