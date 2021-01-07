تسجيل
03:23 GMT07 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تجمع لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

    أنصار ترامب يوسعون الاحتجاجات إلى عدد من الولايات في أنحاء أمريكا

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1047724574_0:41:3072:1769_1200x675_80_0_0_bff46f69f5a8efb91bea95323ea332bc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101071047724787-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/

    قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظموا مظاهرات يوم الخميس، أمام مقار كونغرس الولايات في عدة مدن من أتلانتا إلى سالم، عاصمة ولاية أوريغون، تزامنا مع اقتحام مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس في واشنطن.

    وفي عاصمة أوريجون حيث كانت الحشود تحتج تأييدا لترامب وضد القيود التي فرضتها الولاية بسبب جائحة كورونا، أحرق المحتجون دمية لحاكم الولاية الديمقراطي، وأعلنت الشرطة أن التجمع غير قانوني وأمرت المحتجين بالانصراف، بحسب رويترز. 

    تجمع لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    إعلام: وفاة شخص أصيب بطلق ناري في مبنى الكونغرس الأمريكي

    وذكرت شرطة أوريجون أن شخصا واحدا على الأقل اعتقل في سالم للاشتباه به في التحرش والسلوك غير المنضبط.

    وبخلاف ذلك، لم ترد على الفور تقارير عن أعمال عنف أو اضطرابات كبيرة في مدن في أنحاء البلاد حيث كرر أنصار ترامب مزاعمه التي لا تستند إلى أساس بحدوث تزوير واسع النطاق سلبه الفوز بفترة ولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

    وذكرت محطة (كيه.إس.إن.تي) التلفزيونية أن المحتجين دخلوا مبنى كونغرس ولاية كانساس في توبيكا وتجمعوا في الطابق الأول للمبنى، لكن المظاهرة ظلت منظمة. وقالت شرطة الولاية في وقت لاحق إن المتظاهرين حصلوا مسبقا على تصريح للتجمع.

    وقال مايكل هانكوك رئيس بلدية دنفر على تويتر إنه أصدر تعليمات لوكالات المدينة بإغلاق مكاتب البلدية مبكرا في عاصمة ولاية كولورادو "توخيا للحذر" بعدما تجمع نحو 700 متظاهر عند مبنى كونغرس الولاية.

    وصدرت أوامر أيضا بإغلاق مجمع رئيسي للمحاكم ومبنيين حكوميين آخرين في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، بسبب الاحتجاجات قرب مبنى كونجرس الولاية.

    ومن بين المسؤولين الذين جرى تعديل نشاطهم اليومي المعتاد مساعدون لسكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبرجر، مسؤول الانتخابات الجمهوري، الذي تعرض لضغوط من ترامب في مكالمة هاتفية في مطلع الأسبوع "لإيجاد" أصوات إضافية مؤيدة للرئيس تكفي لتغيير فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

    انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي: العثور عبوتين ناسفتين مشتبه بهما

    وقال والتر جونز المتحدث باسم رافينسبرجر إن الموظفين غادروا مكاتبهم بعد الغداء كإجراء احترازي بسبب الاحتجاجات. وقال إن رافينسبرجر لم يكن في مكتبه في ذلك الوقت.

    وذكرت صحيفة سولت ليك تريبيون أن متحدثا باسم شرطة ولاية يوتا قال إنه جرى تعزيز الأمن عند مبنى كونجرس الولاية، لكنه قال إن المحتجين هناك كانوا "مسالمين للغاية". وأضافت أن أفرادا قاموا برش أحد مصوريها برذاذ الفلفل لغضبهم من قيامه بتوثيق احتجاجهم.

    ونظم بضع مئات من أنصار ترامب مظاهرة كذلك "لوقف السرقة" في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا. ونُظمت مظاهرات كذلك في عدد من عواصم الولايات الأمريكية الأخرى من بينها ليتل روك، عاصمة أركنسو، وتالاهاسي عاصمة فلوريدا وسانتا في عاصمة نيو مكسيكو.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك