الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء أحداث واشنطن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء الأحداث في واشنطن، ودعا الزعماء السياسيين في العاصمة الأمريكية إلى إقناع مؤيديهم بضرورة الامتناع عن العنف.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان ديوجاريك: "الأمين العام قلق إزاء الأحداث في مبني الكابيتول الأميركي في واشنطن".

هذا وكان الكونغرس، وفقاً للدستور الأميركي، من المفترض أن يعتمد اليوم نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن. والرئيس الأميركي، دونالد ترامب لم يعترف بالنتيجة بسبب الانتهاكات الكثيرة التي حصلت خلال الانتخابات.

وبعد انعقاد جلسة الغرفتين للكونغرس، المتظاهرون الذين جاؤوا إلى واشنطن لدعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونغرس وحاصروه. أدى ذلك لوقف عمل الكونغرس وإجلاء أعضاؤه. ودعا ترامب المتظاهرين إلى السلام رغم أنه كان من دعاهم للذهاب نحوه. وقد حصلت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أدت لإصابات عديدة ووفاة واحدة على الأقل.