كيف تمكن أنصار ترامب من اقتحام مبنى الكابيتول

اقتحم المئات من المتظاهرين مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء خلال اجتماع الكونغرس للتصديق على أصوات المجمع الانتخابي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شجع مؤيديه لحضور التجمعات التي تطعن في نتائج الانتخابات قبل وقت قصير من المشهد الفوضوي.

وبدأ المشاغبون في إسقاط الحواجز أمام مبنى الكابيتول وتجاوز ضباط الشرطة. ثم ركض أنصار ترامب على الدرج وطرقوا الأبواب بقوة وحاولوا دخول المبنى عبر النوافذ.

وبمجرد وصولهم إلى مبنى الكابيتول، بدأ المشاغبون في تحطيم النوافذ للدخول شاقين طريقهم إلى المبنى، وهم يصرخون "تحركوا تحركوا"، بحسب ما نقلته "صحيفة "واشنطن بوست".

Washington DC mayor extends public emergency to 15 days following violence at the Capitol https://t.co/5pWYLal3oZ — Deb 🌊🌊🌊 (@EarthMatters21) January 7, 2021

وركض مثيرو الشغب عبر القاعات، وحاولوا اقتحام الأبواب المغلقة واشتبكوا مع الشرطة. وبعد الساعة 2 ظهرًا بقليل بحسب التوقيت المحلي، أمرت شرطة الكابيتول جميع الموظفين والصحفيين وأعضاء مجلس الشيوخ القريبين بالدخول إلى غرفة مجلس الشيوخ، التي تم إغلاقها.

ونشر أعضاء في الكونغرس مقاطع فيديو وصورًا قالوا فيها إنهم سيتلقون أقنعة غاز لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع مع تصاعد الخلاف. وقام ضباط الأمن بإخراج الأسلحة استعدادا لإطلاق النار بعد أن حطم مثيرو الشغب نوافذ باب غرفة مجلس النواب. حينها سارع الناس للبحث عن ملاذ مع ورود تقارير عن إطلاق نار.

@donlemon Another view of the terrorist storming our Capital‼️Show Why She Was Shot‼️ #America pic.twitter.com/ZMT6KcCZ11 — Live Free With The Tolefree’s (@Tolefree) January 7, 2021

وتظهر صور أحد الرجال الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وهو جالس في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وقدميه على الطاولة ومعه ملف مكتوب عليه لن نستسلم.

Photos of Capitol buildings in the US being overrun and under siege by lefty Dems over the last decade.



Those things were covered as great activism, and Cons did not attack it as anti-democratic since media didn’t cover it as such. Cons whine about media but parrot media. pic.twitter.com/eZh82PG9c2 — Yossi Gestetner (@YossiGestetner) January 7, 2021

وأطلق النار على امرأة وسط تصاعد العنف. ووصلت سيارة إسعاف إلى الزاوية الجنوبية الشرقية لمبنى الكابيتول. وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن المرأة توفيت.

These images capture the horrific scene that took place outside of the Capitol building today.



Truly disgraceful.



Oh wait—my mistake. These are actually from the BLM “protests” over the summer. pic.twitter.com/BFO3ZJdVbD — Candace Owens (@RealCandaceO) January 7, 2021

ويستمر ترامب التأكيد أن الانتخابات الرئاسية سُرقت منه. وقد ناشد التجمعات قبل وقت قصير من الاقتحام، لن نستسلم، لن نتنازل أبدا.