أول تعليق من ترامب بعد مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "حتى لو خالف نتيجة الانتخابات سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، نقلاً عن الرئيس الجمهوري: حتى لو كنت لا أوافق تماما على نتيجة الانتخابات، إلا أن انتقال السلطة سيتم بشكل منظم تماما في 20 يناير".

وأضاف ترامب: "قلت دائما إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط... في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وصدق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "الكونغرس، صدق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك رغم اعتراض أكثر من 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و 100 من أعضاء مجلس النواب.

وأضافت أن "ذلك لم يكن ذلك كافيًا لمنع الكونغرس من الموافقة على النتائج ومنع بايدن من تولي منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري".

واستأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، اليوم الخميس، انعقاده بعد إغلاق مبنى الكونغرس لساعات بسبب اقتحام أنصار ترامب له.

​واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".