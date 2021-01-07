اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو وضواحيها بسبب تفشي "كوفيد-19"

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، استئناف حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات قريبة بسبب انتشار فيروس كورونا.

طوكيو - سبوتنيك. وقال سوغا في ا جتماع بمقر مكافحة فيروس كورونا : "سيبدأ العمل به (حالة الطوارئ) من الثامن من كانون الثاني/يناير، وحتى السابع من شباط/فبراير، في سايتاما وتشيبا وطوكيو ومحافظة كاناغاوا".

وسجلت اليابان نحو خمس ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يوم أمس الأربعاء، لأول مرة منذ تفشي الوباء.

ووفقا لوكالة كيودو فإن طوكيو ومحافظات مجاورة - سايتاما وشيبو وكاناغاوا، تدعو الحكومة لفرض نظام الطوارئ.

ويبلغ عدد حالات الإصابة في اليابان منذ بداية الوباء 254 ألفًا، وتوفي 3769 شخصًا.