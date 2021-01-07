نتنياهو يصف اقتحام مبنى الكونغرس بـ"العمل المشين"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، بـ"العمل المشين".

وذكر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو قد أدان اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، واعتبره بمثابة "عمل مشين".

وقال نتنياهو في بداية لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن الديمقراطية الأمريكية قد ألهمت الملايين حول العالم وفي إسرائيل على مدى أجيال، وأن الخروج على القانون والعنف هما عكس القيم التي نعرف أن الأمريكيين والإسرائيليين يعتزون بها.

Lawlessness and violence are the opposite of the values we know Americans and Israelis cherish.



The rampage at the Capitol yesterday was a disgraceful act that must be vigoursly condemned.



I have no doubt that American democracy will prevail - it always was". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 7, 2021

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الهياج الذي حدث في مبنى "الكابيتول" أمس كان عملا مشينا يجب إدانته بشدة، مؤكدا أنه ليس لديه أدنى شك في أن الديمقراطية الأمريكية سوف تسود، كما كانت دائما.

وفي سياق متصل، استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، اليوم الخميس، انعقاده بعد إغلاق مبنى الكونغرس لساعات بسبب اقتحام أنصار ترامب له.

​واقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".