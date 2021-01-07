تحرك إيراني عسكري كبير في الخليج... وقائد الحرس الثوري يعلن الاستعداد

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "قوات الباسيج في بحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت عرضا بمشاركة 700 قارب في مياه الخليج بمناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني وبحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ورئيس بحرية الحرس رضا تنكسيري".

من جهته، قال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، إن "قواتنا المسلحة وقوات التعبئة مستعدة دوما للدفاع عن المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج، وهناك أجزاء سرية من قدراتنا العسكرية لايمكن عرضها إلا في الميدان".

ولفت إلى أن "القدرات الدفاعية بلغت خطوطا متقدمة في العالم منوها بأن ما عرضناه إلى أصدقائنا وأعدائنا ليس إلا جزءا منها"، مؤكدا أن "الرسالة الرئيسية التي تحملها المناورة، هي أن القوات المسلحة والشعب الإيرانيين مستعدان على الدوام للدفاع عن المصالح المصيرية ولاسيما مياه الخليج الزرقاء والحدود المائية لإيران".

وأعلن الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، أنه أجرى مناورة عسكرية كبرى بالطائرات المسيرة. وقال الأدميرال محمود موسوي، مساعد أركان الجيش لشؤون العمليات إن "أبعاد هذه المناورات، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت اليوم من أقوى دول العالم في مجال الطائرات بدون طيار".