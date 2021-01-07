"الصور أغضبتني".. ميركل تعلق على اقتحام الكونغرس وتتحدث عن "إشارة أمل"

علقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على الأحداث التي شهدتها مدينة واشنطن الأمريكية، أمس الأربعاء، معبرة عن أسفها لعدم اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بالهزيمة.

وألقت ميركل باللوم على عدم اعتراف ترامب بهزيمته أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، مبينة أن ذلك تسبب باقتحام أنصار ترامب الكونغرس الأمريكي أمس.

وعبرت المستشارة الألمانية خلال اجتماع أجرته، اليوم الخميس، عن غضبها وحزنها بعد الأحداث التي شهدتها مدينة واشنطن مؤكدة أنه "كما قال الرئيس الألماني إن شعلة الديمقراطية ستتوهج في أمريكا من جديد".

وقالت ميركل: "شاهدنا جميعا أمس الصور المزعجة لاقتحام الكونغرس الأمريكي، هذه الصور أغضبتني وأحزنتني كذلك".

وعبرت المستشارة الألمانية عن أسفها لعدم اعتراف ترامب بهزيمته، وقالت: "يؤسفني أن الرئيس ترامب لم يعترف بهزيمته منذ نوفمبر ولا حتى أمس. تم التشكيك في نتيجة الانتخابات".

وأشارت ميركل إلى أن عدم اعتراف ترامب بالهزيمة "هيأ الأجواء لأحداث الليلة الماضية لتصبح ممكنة"، بحسب "dw".

وتحدثت ميركل عن وجود قاعدة اساسية للديمقراطية وهي "بعد الانتخابات هناك رابح وخاسر، يتعين على كليهما القيام بدوره بحكمة ووعي بالمسؤولية كي تظل الديمقراطية ذاتها هي الرابح "، على حد تعبيرها.

وأعربت المستشارة الألمانية عن تفاؤلها بالرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، واعتبرت أن تصريحاته بعد الأحداث والتصريحات الصادرة عن الحزبين الكبيرين في أمريكا، جعلتها تتأكد وبشكل تام أن الديمقراطية الأمريكية "ستثبت أنها أقوى كثيرا من المعتدين والمشاغبين".

وقالت ميركل: "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفتح خلال أقل من أسبوعين، كما ينبغي أن يكون، فصلا جديدا لديمقراطيتها"، وأن مواصلة عمل الكونغرس في الليل هو "إشارة أمل".

واقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وصادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك رغم مقاطعة الجلسة ليلة أمس بسبب اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي.