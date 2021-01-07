منع سكان عاصمة إقليم صيني من المغادرة للحد من تفشي كورونا

منعت شيجياتشوانغ، عاصمة إقليم خبي في شمال الصين، السكان من المغادرة، اليوم الخميس، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا في وقت سجلت فيه البلاد أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس خلال أكثر من خمسة أشهر.

وسجل خبي 51 من 52 إصابة محلية بالفيروس أعلنتها لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس.

وسجل هذا الإقليم الذي يحيط بالعاصمة بكين 20 إصابة أمس الأربعاء. وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وبدأت السلطات في شيجياتشوانغ، التي يقطنها 11 مليون نسمة، حملات فحص واسعة وحظرت التجمعات للحد من انتشار الفيروس.

وقالت السلطات إنه فضلا عن منع السكان من مغادرة المدينة، يحظر على السكان والسيارات مغادرة المناطق التي تعتبر عالية الخطورة في المدينة.

ودخل خبي "وضعا شبيها بحالة الحرب" يوم الثلاثاء وهو ما يعني تشكيل فرق تحقيق على مستوى الإقليم والمدن والأحياء لرصد المخالطين للحالات المصابة.

وسجل البر الرئيسي للصين 63 حالة إصابة بفيروس كورونا مقارنة مع 32 حالة، أمس الأربعاء، في أكبر زيادة للإصابات اليومية منذ 30 يوليو/ تموز عندما سجل البلد 127 حالة.

ورصدت السلطات في إقليم قوانغدونغ في جنوب البلاد في وقت متأخر أمس الأربعاء حالة إصابة بسلالة أشد عدوى لفيروس كورونا اكتشفت في جنوب أفريقيا.

ويخشى بعض العلماء ألا تفلح اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 والمستخدمة في الوقت الراهن في الوقاية من هذه السلالة بسبب تحور معين لاحظوه فيها.