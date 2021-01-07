رئيس لجنة البوندستاغ الألماني يوافق على إنشاء صندوق لدعم "نورد ستريم 2"

صرح رئيس لجنة الطاقة في البوندستاغ الألماني كلاوس إرنست أنه وافق على قرار إنشاء صندوق لدعم "نورد ستريم2 " .

وقال إرنست اليوم الخميس:

"بفضل الصندوق، يجب أن نضمن أن العقوبات المفروضة على نورد ستريم 2 لن تذهب إلى أي مكان. وفي هذا الصدد، أرحب بعمل حكومة مكلنبورغ - فوربومرن، وكذلك رئيس الوزراء السابق إروين زيليرينغ، الذي يعتزم أن يصبح الرئيس الفخري للصندوق".

الغرض من الصندوق هو دعم "مشاريع حماية المناخ والحفاظ على الطبيعة" في الولاية الفيدرالية، حيث سيتم الانتهاء من بناء مشروع نورد ستريم 2.

وذكرت صحيفة "أوستسي تسايتونج" في وقت سابق أن مشغل مشروع "نورد ستريم 2" جاهز للمساهمة بما يصل إلى 60 مليون يورو لعمل الصندوق. ويعتزم الصندوق تقديم الدعم للشركات التي قد تخضع للعقوبات الأمريكية على نورد ستريم 2.

وكتبت الصحيفة أن الصندوق يخطط على وجه الخصوص لقبول "مواد البناء" اللازمة للمشروع من الشركات المشاركة حتى فرض العقوبات و"العمل كمستودع".

وقالت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في وقت سابق إنها أخذت في الاعتبار الإعلان عن إنشاء صندوق إقليمي لدعم نورد ستريم 2 ولم تعلق على تصرفات سلطات الأراضي. وأشار مجلس الوزراء إلى أن موقف السلطات الألمانية فيما يتعلق بـ "نورد ستريم 2" لم يتغير، وكذلك الموقف فيما يتعلق بالعقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والموجهة ضد الشركات الألمانية والأوروبية.