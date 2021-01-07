زعيم كوريا الشمالية يظهر بالزي العسكري وإلى جانبه رشاش على التلفزيون الرسمي... صور

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على التلفزيون الرسمي لبلاده، الذي بث له صورة رسمية لم يسبق نشرها من قبل، بالزي العسكري وبجواره على مكتبه سلاح رشاش.

وذكرت "فرانس برس" نقلا عن وكالة أنباء "نيوز" الكورية الجنوبية، أن الصورة عرضت عبر التلفزيون الرسمي، أمس الأربعاء، أثناء تغطية مؤتمر حزب العمال في كوريا الشمالية، وهي معلقة في ممر في مجلس الثقافة في بيونغ يانغ.

وتظهر الصورة الكبيرة كيم يرتدي بدلة بيضاء مع نجمة مارشال حول العنق وعلى كتفيه، فيما يظهر خلفه جدار مغطى بالكتب، إلى جانب السلاح ومنظار.

NEW: DPRK state media unveiled an unprecedented public image of Kim Jong Un wearing a military uniform on Wednesday.



The portrait depicts the North Korean leader dressed in white, with a rifle and binoculars on the table in front of him.https://t.co/qXnBvUq8Oj pic.twitter.com/eGkeQ8Ejpq — NK NEWS (@nknewsorg) January 7, 2021

وعلقت في الممر أيضا صور أخرى لكيم إحداها تظهره على حصان فيما تضمنت المشاهد المعروضة أشخاصا ينظرون إليها.

KCTV aired the footage of the DPRK Party Congress.



Kim Jong Un’s arrival in an imported luxury car, attendees gazing up at his brand new military uniform portrait, and Kim Yo Jong closely tagging alongside KJU — here are some bits from the footage:https://t.co/uSfedhGsZY — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) January 7, 2021

وجاء نشر الصورة في وقت تعهد فيه كيم بتعزيز قدرات كوريا الشمالية الدفاعية قبل أسابيع من تنصيب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

يشار إلى أن كيم يرتدي اللباس المدني على الدوام في ظهوره العلني، وهي المرة الأولى الذي يظهر فيها باللباس العسكري منذ توليه السلطة في 2011.