إيران: وجهنا "صفعة" لأمريكا لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، أن إيران وجهت لأمريكا صفعة لم تتلقها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال رضائي، في حديث أدلى به أمام أعضاء "اللجنة المركزية لتحالف القوى الثورية"، في محافظة كردستان، إن الأحداث التي شهدناها (في العام الأخير) تبين أن أمامنا "تطور كبير"، وأنه وبعد عملية اغتيال قاسم سليماني "انطلقت بعثة كبرى لم يحصل مثيل لها بعد الثورة، حيث قام الجميع بإدانة هذه الجريمة"، على حد قوله.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أشار رضائي إلى أن بلاده ومن خلال القصف الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني لقاعدة "عين الأسد"، على خلفية اغتيال سليماني، قد "وجهت صفعة قوية إلى الأمريكان لم توجهها إليهم أي دولة بعد الحرب العالمية الثانية، وحينئذ قال قائد الثورة إن الانتقام القاسي قد بدأ".

وبين رضائي أن الإدارة الأمريكية فرضت، كردة فعل على العملية، "أقسى حظر اقتصادي في العالم على إيران". وأنه "بعد هذا الحادث انتخب الشعب (الإيراني) برلمانا ثوريا وشابا".

وكان القضاء الإيراني، قدم، يوم الثلاثاء الماضي، "طلبا إلى الإنتربول لإصدار إنذار أحمر واعتقال (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وبقية المتورطين في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني"، مضيفا أنه "تم تحديد هوية 48 شخصا متورطا في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقادة ومسؤولون في البنتاغون وقوات في المنطقة، وتم تسليم الأسماء إلى الإنتربول".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.