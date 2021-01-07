البيت الأبيض: الرئيس ترامب يدين العنف الذي جرى أمس

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدين العنف الذي جرى أمس في العاصمة الأمريكية، واشنطن، واصفا الذي اقتحموا الكونغرس بالرعاع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في بيان "نرفض العنف الذي شهدناه بالأمس خلال اقتحام الكونغرس، وما رأيناه أمس هو قيام رعاع بتقويض حق الآلاف في الاحتجاج بطريقة سلمية".

وأضافت: "من حق جميع الأمريكيين العيش في سلام، وسنعمل على إتاحة انتقال سلمي للسلطة. اقتحام الكونغرس انتهاك للدستور وأفراد قوات إنفاذ القانون أثبتوا أنهم أبطال حقيقيون".

WATCH: White House Press Sec. Kayleigh McEnany says President Trump "condemns" riot at US Capitol; ends briefing without taking questions. "The president and this administration condemn it in the strongest possible terms." pic.twitter.com/YxEWbOgkvk — Breaking911 (@Breaking911) January 7, 2021

وأنهت المتحدثة باسم البيت الأبيض الإفادة الصحفية الأولى منذ اقتحام الكونغرس دون تلقي أسئلة من الصحفيين.

​أمس الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".