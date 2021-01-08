ترامب: سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير... فيديو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20يناير المقبل، وذلك غداة أعمال العنف التي وقعت الأربعاء في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية.

وأعترف ترامب، في أول ظهور له بعد أحداث الكونغرس، للمرة الأولى بأن بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، مؤكدا أنه "يريد انتقالا "سلسا" للسلطة إلى إدارة بايدن".

والأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".