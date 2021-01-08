وكالة: البيت الأبيض يقيل مسؤولا بوزارة الخارجية دعا إلى رحيل ترامب

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي مطلع أن البيت الأبيض أقال مستشارا بوزارة الخارجية مختصا بالشأن الإيراني بعدما عبر في تغريدة على تويتر عن غضبه إزاء اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وقال إن ترامب "ينبغي أن يرحل".

واتهم جابرييل نورونا، وهو مستشار خاص لمجموعة العمل المعنية بإيران، التي تدير سياسة وزارة الخارجية تجاه طهران، ترامب في تغريدة مساء يوم الأربعاء بتحريض الحشد الغاضب، وقال إنه لم يعد مؤهلا للمنصب، في انتقاد علني نادر للرئيس من جانب مسؤول بالإدارة.

وقال نورونا على تويتر "حرض الرئيس ترامب غوغاء متمردين هاجموا مبنى الكونجرس اليوم. لا يزال ينتهز كل فرصة لتعطيل الانتقال السلمي للسلطة. تلك الأفعال تهدد ديمقراطيتنا وجمهوريتنا. ترامب غير مؤهل على الإطلاق للبقاء في المنصب، وينبغي أن يرحل".

وقال المسؤول إن البيت الأبيض أخطر نورونا يوم الخميس بإقالته. ولم يتسن الحصول على تعليق من نورونا. وامتنعت وزارة الخارجية والبيت الأبيض عن التعليق.

والأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".