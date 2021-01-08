واشنطن... نشر صورة شخص يحمل قنبلة ومكافأة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو ما يُعرف بـ"FBI" صورة لشخص مسؤول عن زرع قنبلة في واشنطن، خلال عملية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

جاء ذلك في تغريدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يطلب فيها أي معلومات حول هذه الحادثة، وعارضا مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو اعتقال المشتبه به.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قال إنه تم التعامل مع جهازين مشبوهين تم اكتشافهما في واشنطن بعد تقارير عن وجود متفجرات بدائية في مبنى الكابيتول خلال أعمال الشغب، يوم الخميس.

وأوضح أنه تم إجلاء موظفي الشرطة الوطنية بأمان وأن العبوة فجرت بواسطة فرقة متفجرات.

وأعلن قائد شرطة الكابيتول ستيفين ساند، أمس الخميس، في بيان، أن القنابل التي تم العثور عليها في محيط مبنى الكونغرس ومقر الحزب الجمهوري وسط العاصمة، واشنطن، كانتا تمثلان "تهديدا حقيقيا".

وأضاف أن "فريق التعامل مع المواد الخطيرة التابع لشرطة الكابيتول الأمريكي حدد أن كلا العبوتين الناسفتين كانتا خطيرتين حقا وكان من الممكن أن تلحقا أضرارا كبيرة بالأمن العام".

وأكد ساند أن "خبراء الشرطة قاموا بإبطال مفعول كلا العبوتين ونقلوهما إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق والتحليل".

​وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة له، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.