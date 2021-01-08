عميد لبناني متقاعد: إيران تمتلك القدرة على الوصول إلى 54 قاعدة عسكرية منتشرة في المنطقة

قال العميد المتقاعد أمين محمد حطيط إن ايران تملك القدرة على الوصول إلى 54 قاعدة عسكرية منتشرة في المنطقة وتهديد أمن 65 ألف عسكري أمريكي.

وبحسب حوار له مع وكالة "تسنيم" الإيرانية أكد حطيط أن "ضربة عين الأسد جعلت معادلة "الردع الاستراتيجي" تنسحب على جميع الأعداء بما في ذلك أمريكا.

وعلل الأستاذ الجامعي وجهة نظره قائلا: "لأن إيران عندما تثبت قدرتها على الوصول إلى قاعدة عسكرية بهذا الحجم و بهذه القدرات الدفاعية فإنها توحي بضربتها بأنها تملك القدرة على الوصول إلى 54 قاعدة عسكرية منتشرة في المنطقة، وتستطيع أن تهدد أمن 65 الف عسكري أمريكي".

ولفت إلى أن قدرة إيران هذه تستطيع من خلالها الوصول إلى "الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الكبرى لحلفاء وأتباع وأدوات امريكا في المنطقة".

وعلل حطيط عدم رد امريكا على ما قال إنه قصف عين الأسد بأن هذه المخاطر زرعت في الذهن الأمريكي الخوف من الرد؛ لأنه لم يكن مطمئنا من قدراته العسكرية الذاتية التي تمكنه من منع ايران من الرد وبالتالي كان هناك الخوف المتبادل من الانزلاق".

وحدد العميد المتقاعد ما وصفها بالزوايا الثلاث التي ينبغي مقاربة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأمريكية من خلالها، قائلا إنها الزاوية الاستراتيجية، والزاوية السياسية، والزاوية العسكرية المحضة.

وأوضح أن الزاوية الاستراتيجية، هي قرار قصف القاعدة بصواريخ تنطلق من إيران، مؤكدا أن الإعلان عن ذلك فيه تغيير استراتيجي كبير لأنه يتعلق مباشرة بكسر الهيبة الأمريكية.

وقال: عندما يتخذ الإيراني قرارا بقصف عين الأسد فإنه يكسر هذه الهيبة ويتخطاها ويفتح الباب أمام عهد جديد من مواجهة الولايات المتحدة الامريكية، حسب تعبيره.

وعن الزاوية السياسية، فأكد أنها تتعلق بوعود ترامب بالأمن أكثر بعد مقتل سليماني، الأمر الذي أثبتت ضربة عين الأسد عكسه تماما.

أما الزاوية العسكرية، فأكد حطيط أن الضربة أثبتت أن إيران تمتلك القدرات العسكرية التي تمكنها من الإصابة الدقيقة لأي هدف أمريكي رغم ما تملك أمريكا من منظومات دفاع جوي.