طبول الحرب... الحرس الثوري: مستعدون لأي عمليات عاجلة وجاهزون لشن هجوم في أي لحظة

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن قوات الحرس على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.

وأضاف، في كلمة له اليوم الجمعة على هامش تفقده قاعدة عسكرية برفقة قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، "قواتنا قادرة على القضاء على تهديدات العدو في مهدها". بحسب وكالة أنباء فارس.

پایگاه موشکی #سپاه در سواحل #خلیج‌_فارس



فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از این پایگاه:

منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاورد‌های انقلاب اسلامی «قوی شدن» است pic.twitter.com/d3zGOV84jT — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2021

وتابع قائلا "جاهزون لشن دفاع هجومي في أي لحظة للدفاع المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج".

وأوضح أن "التقدم التكنولوجي في بحرية الحرس الثوري كقوة استراتيجية مقبول للغاية من حيث الكمية والنوعية".

وأفاد بأن "نظام الصواريخ أحرز تقدما كبيرا، على مستوى أنظمة المعلومات، وكشف الأهداف وأنظمة البحث، وكذلك أنظمة الرادار المتصلة بها".

وواصل قائلا "تعد صواريخ الحرس الثوري البحرية من بين الصواريخ الأكثر تقدمًا والتي تعد من بين أفضل الصواريخ في العالم في مجال المعارك من الساحل إلى البحر، أرض-أرض، جو-بحر، بحر-جو".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قد كشف اليوم الجمعة، عن قاعدة صواريخ تحت الأرض بالقرب من سواحل الخليج.

وقال: "ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته".

ولفت إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق".

وأوضح سلامي أن هذه القاعدة "تمتد على طول عدة كيلومترات، وليست الوحيدة"، مضيفا "بحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد".

وأشار قائد الحرس الثوري أن البحرية الإيرانية "بلغت الاكتفاء الذاتي بفضل قدرتها المحلية وقوتها الهجومية"، مشيرا إلى أن "القاعدة تضم صواريخ دقيقة يصل مداها مئات الكيلومترات".