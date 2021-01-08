"سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا تركيا

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية لإنتاج مركبات الفضاء والصواريخ، اليوم الجمعة، صاروخ "فالكون 9" مع القمر الصناعي التركي للاتصالات "توركسات A 5".

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، جرى إطلاق القمر في تمام الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي من قاعدة "كيب كانافيرال" في جنوب الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الموعد المقرر لبدء تشغيل القمر الصناعي من الجيل الخامس، هو يوليو/ تموز ويستمر لمدة 30 عامًا. وستتمثل مهمته في بث إشارة تلفزيونية في تركيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وعدد من المناطق الأخرى.

وكانت تركيا قد أطلقت قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/ آب 1994، و"توركسات 5A هو من الجيل الخامس للأقمار الصناعية.