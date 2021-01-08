الصين تتباهى بعدم قدرة مسلمات الأيغور على الإنجاب بعد الآن

تفاخرت السفارة الصينية في الولايات المتحدة يوم الخميس، 7 كانون الثاني/يناير، على موقع "تويتر" نقلاً عن دراسة حديثة تدعي أن إعادة تعليم نساء الإيغور جعلهن يعتقدن أنهن "لم يعدن قادرات على الإنجاب". على مر السنين.

انخرطت الحكومة الشيوعية في الصين في احتجاز وإعادة تعليم الأقليات المسلمة "الإيغور" في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين.

Study shows that in the process of eradicating extremism, the minds of Uygur women in Xinjiang were emancipated and gender equality and reproductive health were promoted, making them no longer baby-making machines. They are more confident and independent. https://t.co/lykDhByEiL — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) January 7, 2021

وانتقد نشطاء وجماعات حقوق الإنسان النظام الصيني واتهموه بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذا البرنامج.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ، أفادت شبكة "بي بي سي" بأن وثائق مسربة كشفت أن الصين قامت بشكل منهجي "بغسل أدمغة" مئات الآلاف من المسلمات في معسكرات اعتقال مشددة الحراسة على الرغم من ادعاء بكين باستمرار أن المعسكرات في شينجيانغ توفر التعليم والتدريب الطوعيين.

وشاهدت "بي بي سي" بانوراما وثائق رسمية تظهر كيف تم اعتقال السجناء وتلقينهم ومعاقبتهم. ورفضت الصين الوثائق ووصفتها بأنها مزورة.

تعرضت معاملة الصين للإيغور لهجوم من الغرب مؤخرًا في ديسمبر/كانون الأول 2020 عندما اتهم وزير الخارجية مايك بومبيو الصين بتقليص الحرية الدينية للإيغور. في حديثه في مقابلة مع برنامج "Wake Up America"، وهاجم بومبيو بكين بسبب معاملتها وقارنها بالتطهير العرقي النازي لليهود في الثلاثينيات.

حاولت السفارة الصينية، في تغريدة لها، أن تظهر أنه ليس كل شيء على خطأ مع الإيغور. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، استشهد بتقرير صحيفة "تشاينا ديلي" الذي تحدث عن مركز أبحاث التنمية في شينجيانغ ووجد أنه "في عملية القضاء على التطرف، تم تحرير عقول نساء الويغور في شينجيانغ وتم تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية، مما جعلهن غير قادرات على الإنجاب بعد الآن".

وفي حديثها عن نتائج التقرير، قالت السفارة إن النساء كن "أكثر ثقة واستقلالية".

قال التقرير الذي نشره مركز شينجيانغ لأبحاث التنمية حول التغير السكاني في شينجيانغ إن التطرف حرض الناس على مقاومة تنظيم الأسرة وأن القضاء عليه منح نساء الإيغور مزيدًا من الاستقلالية عند اتخاذ قرار بشأن إنجاب الأطفال، وفقًا لتقرير صحيفة تشاينا ديلي المملوكة. من قبل الحزب الشيوعي، المضافة.

كما استشهد التقرير اليومي بالدراسة ليقول إن عددًا متزايدًا من الناس في جنوب شينجيانغ يظهرون ميلًا للزواج وإنجاب الأطفال في وقت لاحق من الحياة لأنهم يتعلمون المزيد عن فوائد الولادات الأقل ولكن الأفضل، ونسب هذا التغيير أكثر إلى الشخصية. اختيار من سياسة الحكومة.