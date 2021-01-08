عضوة في الكونغرس الأمريكي تشيد بمقولة للزعيم النازي هتلر

أثارت ماري ميلر، عضو الكونغرس عن ولاية إلينوي الأمريكية جدلا واسعا في وسائل الإعلام بعد إشادتها بمقولة للزعيم النازي أدولف هتلر.

ووفقا لقناة "wgntv" الأمريكية، أعلنت ميلر خلال تجمع حاشد أمام مبنى الكابيتول في 5 كانون الثاني / ينايرعن أهمية النضال من أجل قلوب وعقول الأطفال.

وقالت ميلر : "إذا فزنا ببعض الانتخابات، فسوف نخسر بكل الأحوال، إلى أن نفوز بقلوب وعقول أطفالنا... هذه معركة. هتلر كان محقًا عندما قال: من لديه شباب لديه مستقبل".

وأدان حاكم الولاية جاي روبرت بريتزكر بيان ميلر ووصف كلماتها بأنها مقززة، مشيرا إلى أنه لا مكان لمثل هذا الخطاب في السياسة.

— Mark Maxwell (@MarkMaxwellTV) January 6, 2021

ومن جانبه وصف ممثل الحزب الجمهوري في ولاية إلينوي ، تيم شنايدر، كلمات ميلر بأنها "خاطئة ومثيرة للاشمئزاز" داعيا إياها للاعتذار.