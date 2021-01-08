نقل رئيس "فيفا" السابق إلى المستشفى

نقل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر، يوم أمس الخميس، إلى المستشفى، حسبما أفادت صحيفة بليك السويسرية.

وبحسب الصحيفة، يعاني بلاتر البالغ من العمر 84 عامًا من حالة صحية سيئة لكن حياته ليست في خطر.

ونقلت الصحيفة عن ابنة بلاتر قوله: "والدي في المستشفى. إنه يتحسن كل يوم. لكنه يحتاج إلى وقت وراحة، نيابة عن عائلتي، اطلب احترام خصوصيتنا".

وفي كانون الأول / ديسمبر، أعلن بلاتر عن إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن بلاتر ترأس الاتحاد الدولي لمدة 17 عاماً، قبل أن يضطر للاستقالة من منصبه عام 2015 بسبب فضيحة رشوة هزت أركان المنظمة الكروية وطالته شخصيا، وتم إيقافه لست سنوات، بسبب دفعه مبلغا مقداره مليونا دولار لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، الفرنسي ميشال بلاتيني.