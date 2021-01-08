قائد سلاح البر الإيراني: قاسم سليماني أسطورة المقاومة

قال قائد سلاح البر بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الجمعة، إن قائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني، يمثل أسطورة المقاومة.

وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، بأن العميد حيدري قد دعا إلى مواصلة درب الشهداء واستمرار المقاومة والصمود، معتبرا أن قائد "فيلق القدس" الراحل، الجنرال قاسم سليماني يعد أسطورة المقاومة ورمزا لها.

وأكد على ضرورة الالتزام بتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، مضيفا "أن الشهيد سليماني يمثل أسطورة المقاومة وهو من أسس مدرسة في المقاومة".

كان القضاء الإيراني، قدم، يوم الثلاثاء الماضي، "طلبا إلى الإنتربول لإصدار إنذار أحمر واعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبقية المتورطين في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني"، مضيفا أنه "تم تحديد هوية 48 شخصا متورطا في اغتيال سليماني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقادة ومسؤولون في البنتاغون وقوات في المنطقة، وتم تسليم الأسماء إلى الإنتربول".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.