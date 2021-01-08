أردوغان: فوجئنا جميعا باقتحام الكونغرس ونتمنى انتقالا سلسا للسلطة في أمريكا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي منذ قليل "إننا تفاجأنا جميعا باقتحام الكونغرس الأمريكي".

وبحسب "تي آر تي" التركية فقد أكد أردوغان أنه يتمنى انتقالا سلسا للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن ترامب كان قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها أول أمس الأربعاء في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، لمنع أعضائه من التصديق على فوز بايدن.

وقد تصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة.

يحدث الآن | مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان

https://t.co/cjBx2E09ji — TRT عربي (@TRTArabi) January 8, 2021

وفي إطار نتائج هذا الاقتحام تحدثت وسائل إعلامية عن سقوط خمسة قتلى من بينهم ضابط بشرطة الكابيتول الأمريكية.

وكان ترامب قد هاجم نائبه، مايك بنس، بعد أن رفض اتخاذ أي إجراء لوقف عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا، إعطاء الولايات الفرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس المزورة أو غير الدقيقة التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقا".

يذكر أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي الحالي، كان قد قال خلال افتتاحه جلسة الكونغرس المخصصة للتصديق على نتائج الانتخابات، إنه لن يعارض المصادقة على فوز بايدن، عازيا ذلك إلى القيود التي يفرضها الدستور.