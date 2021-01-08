اليونان تمدد القيود المفروضة على السفر الدولي إلى 21 يناير

قالت هيئة الطيران المدني اليونانية، اليوم الجمعة، إنه تقرر تمديد القيود المفروضة على الرحلات الدولية لمدة أسبوعين للمساعدة في كبح انتشار جائحة كورونا.

وذكرت الهيئة فى بيان لها نقلته "رويترز" أنه تم تمديد شرط أن يتلقى جميع الركاب المسافرين إلى اليونان اختبارا سلبيا لسلسلة البوليميراز قبل 72 ساعة من وصولهم والخضوع لاختبارات عشوائية للفيروس التاجى حتى منتصف ليلة 21 يناير/كانون الثاني.

وكان من المقرر أن ينتهى الأمر فى 7 يناير.

وأضاف البيان أنه بموجب القيود المتجددة، سيتم أيضا وضع المسافرين الأجانب فى الحجر الصحى لمدة 7 أيام بدلا من 3 أيام، بينما سيفحص جميع المسافرين من بريطانيا اختبارا سريعا عند وصولهم.

وكانت اليونان أكثر فعالية من العديد من البلدان الأوروبية في احتواء وباء الفيروس التاجي، على الرغم من الخدمات الصحية المتعثرة، التي تضررت بشدة من سنوات الأزمة المالية.

وقد تأكدت البلاد من وقوع 142777 حالة إصابة منذ أن اكتشفت اول حالة إصابة فى فبراير/شباط و5146 حالة وفاة ذات صلة.