انفجار قوي يدوي بالقرب من مستشفى في إيطاليا

دوى انفجار قوي اليوم الجمعة، في موقف للسيارات بالقرب من مستشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا.

ووفقا لصحيفة "بوسيتانو نيوز" الإيطالية، أحدث الانفجار حفرة ضخمة عمقها حوالي 20 مترا تسببت في انهيار موقف السيارات و وتوجهت فرق الطوارئ إلى الموقع مع الكلاب البوليسية صباح الجمعة، للبحث عن ضحايا الحادث.

وبلغت مساحة المنطقة المنهارة حوالي 500 متر مربع، وأظهرت الصور تصاعد سحب من الدخان بالموقع.

وتسبب الانفجار في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى ولم يتم تأكيد سبب الانهيار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.