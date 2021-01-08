بلدية لندن تعلن حالة الطوارئ على خلية الوضع الكارثي للمستشفيات جراء كورونا

وقال خان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، "لقد أعلنت اليوم حالة الطوارئ في لندن، حيث إن التهديد الذي يشكله الفيروس على مدينتنا قد أوصلها إلى نقطة الأزمة. كل شخص من 30 من سكان لندن مصابين الآن بفيروس كورونا .إذا لم نتخذ إجراءات فورية، يمكن أن "ترتفع درجة حرارة الخدمة الصحية لدينا ويموت المزيد من الناس."

BREAKING: I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point.



One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die.https://t.co/OjV7SZ4BgQ — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 8, 2021

يتبع...