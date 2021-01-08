رغم نسبة التلقيح العالية... إسرائيل تشدد إجراءات العزل العام لمكافحة كورونا

شددت إسرائيل، اليوم الجمعة، إجراءات العزل العام في محاولة لكبح زيادة حادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن إجراءات العزل أدت إلى تأجيل جلسة في محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد كانت مقررة يوم الأربعاء حسبما أظهرت وثائق محكمة اليوم الجمعة.

وأضافت المحكمة في الوثيقة أنه سيتم تحديد موعد قريب لجلسة جديدة، والتي يحاكم نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الثقة.

وفرضت إسرائيل العزل العام الثالث في الـ27 من شهر ديسمبر/كانون الأول، غير أن كثيرا من الإسرائيليين تجاهلوا قيود التنقل والتباعد الاجتماعي فيما استدعى تشديد الإجراءات، بما يشمل إقامة الشرطة المزيد من الحواجز على الطرق وإغلاق معظم المدارس ومزيد من الأعمال.

وقال إن "اتفاقا مع شركة فايزر بشأن توريد لقاحات يعني أن كل الإسرائيليين الذين تفوق أعمارهم 16 عاما سيكونون قادرين على الحصول على اللقاح بنهاية مارس/ آذار أو ربما قبل ذلك".

في سياق متصل، تعهد نتنياهو، في كلمة أمس الخميس، بأن يكون كل البالغين الإسرائيليين قادرين على الحصول على اللقاح بنهاية مارس/ آذار.

وتابع نتنياهو "اتفقنا على أن تكون إسرائيل نموذجا يحتذى به أمام العالم في التطعيم السريع لدولة بالكامل".

وتتصدر إسرائيل، البالغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين، دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. لكن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى قرابة 8000 حالة، وهو الأعلى منذ شهور.

وتم حقن حوالي 17.5 في المئة من السكان، و70 بالمئة من المواطنين من عمر 60 فيما فوق، بالجرعة الأولى من لقاح فايزر ومن المقرر البدء في إعطاء الجرعة الثانية اعتبارا من يوم الأحد.